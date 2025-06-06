МЧС запретит россиянам приводить на пляж животных
Россиянам могут запретить посещать пляжи с животными. Об этом говорится в проекте приказа МЧС, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.
Ведомство разработало документ с требованиями по обеспечению безопасности пляжей, переправ (помимо паромных), наплывных мостов, стоянок маломерных судов.
«Посетителям пляжей запрещается: приводить... животных, за исключением собак-поводырей», - указано в проекте.
Кроме того, гражданам запрещено заплывать за буйки, плавать в состоянии опьянения и на не предназначенных для этого предметах, играть в спортивные игры за пределами специально отведенных мест, оставлять без присмотра детей. Ответственные за использование пляжей должны оборудовать их всем необходимым, следить за чистотой и проверять дно.
Как ожидается, приказ вступит в силу с 1 сентября и будет действовать до начала осени 2031 года.
Ранее доцент Университета РОСБИОТЕХ Юлия Меликова в беседе с RT предупредила, что для животных может быть опасен отдых на пляже: питомцы могут перегреться, получить ожог, заразиться паразитами или отравиться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru