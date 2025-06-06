Глава Минздрава Кузбасса ушел в отставку

Министр здравоохранения Кемеровской области Дмитрий Беглов покинул пост. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

Глава регионального Минздрава ушел в отставку по собственному желанию.

«Трудился с самоотдачей, вникая в существующие проблемы, реагируя на каждое ваше обращение и стараясь помочь. Спасибо за поддержку, за критику и неравнодушие», - отметил министр.

Дмитрий Беглов возглавлял Минздрав Кузбасса с апреля 2022 года.

Ранее в Кемеровской области арестовали главу Кемеровского района Марину Коляденко, которую заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новость
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