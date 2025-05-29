ВС РФ уничтожили командный пункт центра спецопераций ВСУ в Николаевской области

Министерство обороны отчиталось об уничтожении командного пункта центра сил специальных операций «Юг» Вооруженных сил Украины в Николаевской области. Комплексный удар по цели был нанесен после получения разведывательных данных.

Российские подразделения применили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» и беспилотный летательный аппарат «Герань-2», передает RT. Как утоняется в информационной сводке Минобороны, в момент поражения в командном пункте находился личный состав ВСУ.

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Кроме того, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», оборонное ведомство отчиталось об ударе по складу боеприпасов и местам стоянки техники. Продемонстрированы кадры объективного контроля со взрывом боеприпасов.

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Центр» также уничтожил командный пункт ВСУ на красноармейском направлении.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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