Армия России освободила Федоровку в ДНР

Российские Вооруженные силы установили контроль над селом Федоровка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны.

ВС РФ взяли под контроль Строевку в Харьковской области и два села в ДНР

«В результате активных действий освобожден населенный пункт Федоровка», - указали в ведомстве.

Минобороны уточнило, что село взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».

Ранее армия России освободила Редкодуб в ДНР и Кондратовку в Сумской области, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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