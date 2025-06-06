Армия России освободила Федоровку в ДНР

Трое москвичей задержаны за незаконную легализацию 130 мигрантов Столичных таксистов начали проверять на наличие аттестации Порядка 5 тысяч обращений к медикам зафиксировано в Подмосковье из-за присасывания клещей Выставка-пристройство животных из городских приютов пройдет на ВДНХ в это воскресенье Жителей столичного региона предупредили о грозах