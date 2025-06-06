Армия России освободила Федоровку в ДНР
6 июня 202512:39
Российские Вооруженные силы установили контроль над селом Федоровка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны.
«В результате активных действий освобожден населенный пункт Федоровка», - указали в ведомстве.
Минобороны уточнило, что село взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».
Ранее армия России освободила Редкодуб в ДНР и Кондратовку в Сумской области, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru