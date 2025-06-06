«Роскосмос» заказал первые три ракеты для российской орбитальной станции

Госкорпорация «Роскосмос» заказала первые ракеты «Ангара-А5М» для запуска модулей Российской орбитальной станции. Об этом говорится в сообщении организации.

«Роскосмос и Центр Хруничева заключили государственный контракт на изготовление трех ракет-носителей "Ангара-А5М" для запуска модулей... станции», - указали в госкорпорации.

Модернизированная версия будет выводить на орбиту космические аппараты весом до 27 тонн. Как ожидается, в дальнейшем «Ангару-А5М» адаптируют для пусков пилотируемых транспортных кораблей.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали, что Россия развернет свыше ста спутников для управления беспилотниками, пишет RT.

