Армия России ночью 6 июня нанесла массированный удар по объектам на Украине в ответ на террористические акты Киева. Об этом заявили в Минобороны.

Отмечается, что российские Вооруженные силы ударили беспилотниками и оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта оружия и техники, цехам сборки ударных БПЛА, центрам подготовки летчиков, складам вооружения ВСУ.

«Цель... достигнута. Все назначенные объекты поражены», - подчеркнули в Минобороны.

Ранее военное ведомство сообщило, что российские военнослужащие освободили село Федоровка в Донецкой Народной Республике, пишет RT.

