ВС России ударили по целям на Украине в ответ на теракты Киева
Армия России ночью 6 июня нанесла массированный удар по объектам на Украине в ответ на террористические акты Киева. Об этом заявили в Минобороны.
Отмечается, что российские Вооруженные силы ударили беспилотниками и оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта оружия и техники, цехам сборки ударных БПЛА, центрам подготовки летчиков, складам вооружения ВСУ.
«Цель... достигнута. Все назначенные объекты поражены», - подчеркнули в Минобороны.
Ранее военное ведомство сообщило, что российские военнослужащие освободили село Федоровка в Донецкой Народной Республике, пишет RT.
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