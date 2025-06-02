Командующий сухопутными войсками Украины ушел в отставку после удара РФ по полигону

Это произошло после удара России по учебному подразделению Вооруженных сил Украины, в результате чего погибло 12 военнослужащих.

«Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за удар по 239-му полигону», — написал он. Отмечается, что в ВСУ сохраняются «круговая порука и безнаказанность».

Ранее 12 военнослужащих погибли, еще более 60 получили ранения в результате ракетного удара по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ.

Министерство обороны России отчиталось об уничтожении командного пункта центра сил специальных операций «Юг» Вооруженных сил Украины в Николаевской области. Комплексный удар по цели был нанесен после получения разведывательных данных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

