Музаев: Утечек заданий ЕГЭ не было с 2013 года

Утечек заданий Единого государственного экзамена не было ни разу с 2013 года. Об этом рассказал на пресс-конференции глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он напомнил, что в 2013-м была зафиксирована массовая утечка контрольно-измерительных материалов ЕГЭ, «были сделаны серьезные выводы», поменялся ход испытаний, а также сменилось руководство Рособрнадзора.

«С того момента ни разу утечек контрольно-измерительных материалов с вариантами полными… таких утечек не было ни разу», - указал руководитель федеральной службы.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали, что утечка вариантов ЕГЭ до начала экзамена невозможна из-за особенностей технологии их передачи, пишет RT.

