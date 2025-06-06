Музаев: Утечек заданий ЕГЭ не было с 2013 года
Утечек заданий Единого государственного экзамена не было ни разу с 2013 года. Об этом рассказал на пресс-конференции глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Он напомнил, что в 2013-м была зафиксирована массовая утечка контрольно-измерительных материалов ЕГЭ, «были сделаны серьезные выводы», поменялся ход испытаний, а также сменилось руководство Рособрнадзора.
«С того момента ни разу утечек контрольно-измерительных материалов с вариантами полными… таких утечек не было ни разу», - указал руководитель федеральной службы.
Ранее в Рособрнадзоре рассказали, что утечка вариантов ЕГЭ до начала экзамена невозможна из-за особенностей технологии их передачи, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Музаев: Утечек заданий ЕГЭ не было с 2013 года
- МЧС запретит россиянам приводить на пляж животных
- ГУ МВД РФ по Москве наградило гендиректора «Вечерней Москвы» Георгия Рудницкого
- Сайт и приложение РЖД подверглись DDoS-атаке
- Глава Минздрава Кузбасса ушел в отставку
- В Москве таксистов начнут проверять на наличие аттестации
- Один человек погиб, 26 пострадали в ДТП с автобусом в Турции
- В Белгороде дроны ВСУ дважды атаковали здание суда
- СМИ: Трамп лишился $1,1 млрд из-за ссоры с Маском
- После ДТП с автобусом в Хабаровске в больницы попали 14 пострадавших
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru