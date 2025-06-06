На западе Москвы под машиной обнаружили подозрительный предмет
Саперы проверяют легковой автомобиль в районе Фили-Давыдково в Москве из-за подозрительного предмета. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.
«Возле жилого дома обнаружен подозрительный предмет под... автомашиной», - сообщил собеседник агентства.
На место происшествия прибыли специалисты. Полиция оцепила территорию.
Ранее подозрительный предмет обнаружили в центре города Васильевка в Запорожской области. Как сообщал глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов, предмет обезвредят контролируемым подрывом, напоминает RT.
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