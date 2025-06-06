В Москве таксистов начнут проверять на наличие аттестации

Московских таксистов с 6 июня будут проверять на наличие аттестации. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы.

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«Таксистов начнут проверять на наличие аттестации... Рейды будут проводить инспекторы МАДИ вместе с сотрудниками Госавтоинспекции», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Водителям, не имеющим аттестации, грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.

Между тем замминистра транспорта Андрей Никитин сообщил, что в России могут создать реестр водителей такси, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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