В Москве таксистов начнут проверять на наличие аттестации
6 июня 202510:51
Московских таксистов с 6 июня будут проверять на наличие аттестации. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы.
«Таксистов начнут проверять на наличие аттестации... Рейды будут проводить инспекторы МАДИ вместе с сотрудниками Госавтоинспекции», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Водителям, не имеющим аттестации, грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.
Между тем замминистра транспорта Андрей Никитин сообщил, что в России могут создать реестр водителей такси, пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru