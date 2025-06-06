Сайт и приложение РЖД подверглись DDoS-атаке

Хакеры атаковали сайт РЖД и мобильное приложение компании. Об этом сообщил официальный новостной Telegram-канал холдинга.

«Наш сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу», - отмечается в публикации.

В то же время кассы на вокзалах и станциях работают штатно, продажа билетов ведется в обычном режиме.



Ранее DDoS-атакам подверглись сервисы Федеральной налоговой службы, напоминает RT. Кибератаки велись из-за рубежа.

