Один человек погиб, 26 пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Пассажирский автобус перевернулся на трассе Адана-Конья в провинции Конья в Турции. Об этом говорится в сообщении местных властей.

Авария произошла 6 июня около 05:00. Отмечается, что водитель автобуса не справился с управлением в районе деревни Эрегли.

«По предварительным оценкам, погиб один человек, пострадали еще 26», - указали власти.

Иностранных граждан среди пассажиров не было. Раненых госпитализировали, по данным СМИ, десять из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее автобус с детьми, следовавший в зоосад «Приамурский» под Хабаровском, перевернулся на дороге из-за отказа тормозной системы. По последним данным, в ДТП пострадали 22 человека, пишет RT.

