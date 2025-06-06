Один человек погиб, 26 пострадали в ДТП с автобусом в Турции
Пассажирский автобус перевернулся на трассе Адана-Конья в провинции Конья в Турции. Об этом говорится в сообщении местных властей.
Авария произошла 6 июня около 05:00. Отмечается, что водитель автобуса не справился с управлением в районе деревни Эрегли.
«По предварительным оценкам, погиб один человек, пострадали еще 26», - указали власти.
Иностранных граждан среди пассажиров не было. Раненых госпитализировали, по данным СМИ, десять из них находятся в тяжелом состоянии.
Ранее автобус с детьми, следовавший в зоосад «Приамурский» под Хабаровском, перевернулся на дороге из-за отказа тормозной системы. По последним данным, в ДТП пострадали 22 человека, пишет RT.
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