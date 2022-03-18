Кадыров объяснил, почему бойцы не спешат, освобождая Мариуполь

Чеченские бойцы не спешат, когда освобождают дом за домом в Мариуполе, потому что в каждой квартире и подвале могут находиться мирные жители и дети. Об этом написал лидер Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

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По его словам, националисты занимают верхние этажи жилых домов, чтобы обвинить потом войска России в стрельбе по мирному населению.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как отмечал член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери.

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ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
ТЕГИ:Рамзан КадыровУкраинаРоссия
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