Кадыров объяснил, почему бойцы не спешат, освобождая Мариуполь
Чеченские бойцы не спешат, когда освобождают дом за домом в Мариуполе, потому что в каждой квартире и подвале могут находиться мирные жители и дети. Об этом написал лидер Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
По его словам, националисты занимают верхние этажи жилых домов, чтобы обвинить потом войска России в стрельбе по мирному населению.
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как отмечал член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери.
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