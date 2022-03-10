МО РФ: Неонацисты на Украине держат более 7 тысяч заложников из 21 страны

Неонацисты на Украине держат в заложниках более 7 тысяч граждан из 21 страны. Такие данные привел начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.



По словам Мизинцева, российский штаб получил обращения этих стран о спасении своих граждан. Он также добавил, что украинская сторона на эти обращения почти не реагирует.

Представитель Минобороны добавил, что по данному вопросу ведется круглосуточная работа.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал канцлеру ФРГ Шольцу о неонацистах на Украине.













