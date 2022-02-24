«Разная правда»: В СПЧ напомнили, что война на Украине идет уже 8 лет
Члена Совета по правам человека Кирилла Кабанова удивило, почему украинский вопрос почти десятилетие не воспринимался как повод для реакции.
Самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
24 февраля состоялось заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), на котором была затронута ситуация на Украине. Кабанов, который тоже является членом организации, считает, что украинскую проблему стоило решить раньше.
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«У нас единственная позиция по этому вопросу – это защита прав человека. Но правда воспринимается по-разному. Восемь лет никто не воспринимал убийство и украинских, и российских граждан, как повод для реакции, а сейчас все поменялось. Понятно, что это, мягко говоря, вызвано теми участниками процесса, которые дергают за ниточки, в том числе по всей Европе, и на Украине», - отметил он.
Глава комитета также выдели два главных аспекта в украинском вопросе.
«Я считаю, что сейчас самое главное, чтобы соблюдались все права беженцев. Это очень важно. А также, чтобы в военной операции были минимальные потери. Я думаю, что такой позиции придерживаются почти все в СПЧ», - заключил Кабанов.
Ранее бывший министр экономики России, доктор экономических наук Андрей Нечаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточкой НСН» заявил, что после объявления президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции в Донбассе нашу страну ждет экономическая катастрофа.
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