«Разная правда»: В СПЧ напомнили, что война на Украине идет уже 8 лет

«У нас единственная позиция по этому вопросу – это защита прав человека. Но правда воспринимается по-разному. Восемь лет никто не воспринимал убийство и украинских, и российских граждан, как повод для реакции, а сейчас все поменялось. Понятно, что это, мягко говоря, вызвано теми участниками процесса, которые дергают за ниточки, в том числе по всей Европе, и на Украине», - отметил он.

Глава комитета также выдели два главных аспекта в украинском вопросе.

«Я считаю, что сейчас самое главное, чтобы соблюдались все права беженцев. Это очень важно. А также, чтобы в военной операции были минимальные потери. Я думаю, что такой позиции придерживаются почти все в СПЧ», - заключил Кабанов.