Израиль может дать Украине систему раннего предупреждения о ракетных ударах

Израиль работает над предоставлением Киеву систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотных летательных аппаратов, сообщил на заседании ГА ООН израильский постпред при международной организации Гилад Эрдан.

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Также ведется работа над предоставлением Украине систем раннего предупреждения для защиты гражданских от ударов ракетами и беспилотниками.

Ранее глава Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Евросоюз договорился создать коалицию для поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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