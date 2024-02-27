Израиль может дать Украине систему раннего предупреждения о ракетных ударах
27 февраля 202405:05
Израиль работает над предоставлением Киеву систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотных летательных аппаратов, сообщил на заседании ГА ООН израильский постпред при международной организации Гилад Эрдан.
Также ведется работа над предоставлением Украине систем раннего предупреждения для защиты гражданских от ударов ракетами и беспилотниками.
Ранее глава Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Евросоюз договорился создать коалицию для поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru