Благовещенск пристыдили за «пиар» и ущемление прав на фоне запрета самокатов
Ксения Эрдман заявила НСН, что не ждет повсеместной практики запрета самокатов после Благовещенска, где проблему надеются все же решить, а Виталий Ефимов призвал подумать о здоровье людей и для начала создать инфраструктуру для СИМов.
Власти Благовещенка дискредитируют себя в глазах своих горожан решением о запрете самокатов, так как, как правило, в регионах огромные проблемы с транспортной доступностью и люди прибегают к использованию самокатов вынуждено. Об этом в беседе с НСН рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
Электросамокаты начали запрещать в России. Благовещенск стал первым городом, где полностью отказались от этого транспорта, сообщил мэр города Олег Имамеев. Теперь за нарушение запрета грозит штраф до 100 тысяч рублей. Эрдман рассказала, что с властями города диалог не складывался давно.
«Это тот город, где власть изначально заняла довольно деконструктивную позицию относительно новых транспортных средств. И это всегда был довольно однобокий диалог. Затем стоит вспомнить, что было довольно показательное изъятие 300 самокатов. В итоге сейчас там пришли к решению, которое, по сути, противоречит федеральному законодательству, не считая ущемления прав людей, которые выбирают для перемещения микромобильный транспорт. Таким образом, власть еще и дискредитирует себя в глазах людей. Это не тот пиар, который нужен городу. Мы, безусловно, будем обжаловать это решение. Но мы не ожидаем распространения такой практики на другие города», - рассказала она.
Эрдман подчеркнула, что в большинстве случаев граждане прибегают к использованию электросамокатов, так как это становится единственным способом куда-то добраться, а не из-за желания развлечься или просто покататься.
«Есть аналитика, которая сезон в сезон подтверждает, что 85% всех поездок совершаются именно по транспортному сценарию, то есть из-за того, что люди просто не могут добраться куда-то другим способом. В прошлом году было сделано только на прокатных СИМах (средствах индивидуальной мобильности.- Прим. НСН) порядка 300 млн поездок. В регионах проблема транспортной доступности существует. Есть города, где просто невозможно проехать ни на общественном транспорте, ни на такси. Мы надеемся, что в Благовещенске нам удастся разрешить ситуацию. Плюс там выборы на носу, а мы не первый раз наблюдаем, как СИМы из некого социального явления перерастают в политическое. Вместо того, чтобы заниматься какими-то реальными городскими проблемами, очень просто выиграть очки у электората вот такими мерами», - подытожила она.
В свою очередь президент Союза транспортников России, депутат Госдумы Виталий Ефимов заявил НСН, что, прежде чем пускать самокаты в такой оборот, необходимо было создать под них безопасную инфраструктуру, чтобы этот транспорт не калечил людей.
«Под каждый вид транспорта должна быть инфраструктура. Тротуар – для пешеходов. Вы видели, чтобы по дорогам ездили велосипедисты? Нет. Если мы не готовы к этим самокатам, особенно скоростным, которые едут со скоростью 20 км/час, то тогда надо подождать и не убивать людей. Нам мало жертв? Это, конечно, мода и деньги. Потому что, смотрите, сколько их продают, сколько производят, сколько арендуют. Мы часто говорим о защите населения, есть даже целевая программа «Безопасная и качественная живая среда». Ну, давайте тогда сделаем для самокатов инфраструктуру! Потому что у нас уже самокатчики скоро сравняются по количеству убийств людей с автомобилистами. В Благовещенске-то могут запретить, так как там и не очень-то было развито», - отметил он.
Ранее Эрдман заявила НСН, что скоростной режим среди причин ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), занимает одно из последних мест.
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