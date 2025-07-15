Власти Благовещенка дискредитируют себя в глазах своих горожан решением о запрете самокатов, так как, как правило, в регионах огромные проблемы с транспортной доступностью и люди прибегают к использованию самокатов вынуждено. Об этом в беседе с НСН рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Электросамокаты начали запрещать в России. Благовещенск стал первым городом, где полностью отказались от этого транспорта, сообщил мэр города Олег Имамеев. Теперь за нарушение запрета грозит штраф до 100 тысяч рублей. Эрдман рассказала, что с властями города диалог не складывался давно.

«Это тот город, где власть изначально заняла довольно деконструктивную позицию относительно новых транспортных средств. И это всегда был довольно однобокий диалог. Затем стоит вспомнить, что было довольно показательное изъятие 300 самокатов. В итоге сейчас там пришли к решению, которое, по сути, противоречит федеральному законодательству, не считая ущемления прав людей, которые выбирают для перемещения микромобильный транспорт. Таким образом, власть еще и дискредитирует себя в глазах людей. Это не тот пиар, который нужен городу. Мы, безусловно, будем обжаловать это решение. Но мы не ожидаем распространения такой практики на другие города», - рассказала она.