Программу развития Крыма и Севастополя продлили до 2030 года

Сроки реализации госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя продлили до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

«Распоряжение... подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Предыдущая редакция госпрограммы предполагала завершение ее мероприятий в 2027 году», - отметили в кабмине.

Как ожидается, продолжение реализации программы позволит создать образовательные и медицинские учреждения, более 160 км сетей газоснабжения и газораспределения, а также отремонтировать 628 км сетей водоснабжения и водоотведения. Планируется привести в нормативное состояние свыше 1,2 тысячи км дорог, создать шесть объектов туристической инфраструктуры и провести капремонт пяти объектов культурного наследия.

Кроме того, будет завершено обустройство части съездов с трассы «Таврида», продолжено строительство очистных сооружений объектов медкластера Севастополя, профинансировано восстановление берегоукрепительных сооружений в Крыму и яхтенной марине в Севастополе.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что в республике в рамках свободной экономической зоны инвестировали более 395 млрд рублей, напоминает RT.

