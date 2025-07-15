В Тверской области авто сбило трех человек на пешеходном переходе
Автомобиль сбил трех человек на нерегулируемом пешеходном переходе в Тверской области, один из них погиб. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
По данным ведомства, авария произошла на 359-м километре трассы М-10 «Россия» в Бологовском муниципальном округе. Водитель неустановленного транспортного средства наехал на пешеходов и скрылся с места ДТП.
«В результате ДТП 1 человек погиб и 2 получили травмы. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб», - указали в Госавтоинспекции.
Уточняется, что погибла женщина 1981 года рождения, пострадали мужчина 1986 г. р. и женщина 1985 г. р.
Ранее в Грязовецком округе Вологодской области в ДТП с двумя автомобилями погибли четыре человека, напоминает «Свободная пресса».
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