Россиянам напомнили, как избежать блокировки переводов и банковских карт
Банки имеют свои алгоритмы и могут моделировать поведение клиента в зависимости от его уровня дохода, поэтому несоответствие переводов доходам всегда вычисляется, и такие операции блокируются, заявил НСН Александр Пушко.
Банковский клиент должен понимать, что его расходы должны соответствовать доходам, иначе, конечно, его финансовые операции вызовут подозрения у банка и он может заблокировать и перевод, и даже карту. Об этом в беседе с НСН рассказал руководитель проекта Школы инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ Александр Пушко.
Вступившие в силу ограничения на денежные переводы вызвали неоднозначную реакцию среди более чем 7,6 тысяч пользователей из всех регионов РФ, следует из опроса портала «Финансы Mail». Оказалось, что более трети респондентов (30,83%) столкнулись с блокировкой переводов и карт со стороны банков, а у 4,39% это происходит регулярно. Пушко напомнил, что банки не могут просто так заблокировать карту или перевод.
«Банк имеет возможность с помощью алгоритмов и нейросетей контролировать доходы и расходы клиента. Я еще в середине 90-х годов, когда работал в Mastercard, узнал, что нейросети могут моделировать поведение клиентов. Если у банка возникает подозрение, то он вправе приостановить выполнение поручения по переводу. Обычно, надо еще и доказать законность транзакции – это мировая практика. А если человеку мало лимита по переводам в 100 тысяч, например, то он может прийти в банк и доказать, что у него зарплата, допустим, полмиллиона рублей. А если же условный Иван Иванович зарабатывает 30-50 тысяч в месяц, а переводит 100 тысяч, то у банка возникают вопросы. Расходы должны соответствовать доходам. Поэтому те люди, которые этого не понимают, будут сталкиваться с такой ситуацией», - отметил собеседник НСН.
Пушко напомнил, что в связи с разными ужесточениями в банковской сфере, которые были введены для предотвращения мошенничеств, банки стали перестраховываться.
«Люди, которые пользуются финансовыми инструментами, привыкли, что все "летает". Сейчас ситуация изменилась и требует достаточно четкой идентификации и соблюдения новых правил, которые введены для предотвращения мошенничества. Поэтому банки, чтобы не попасть на какие-то санкции и штрафы, стараются все более внимательно это мониторить», - рассказал он.
Ранее управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев заявил, что внимание налоговой службы в РФ привлекают карты с признаками постоянного дохода, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам напомнили, как избежать блокировки переводов и банковских карт
- СМИ: ЕС может отменить безвизовый режим с Грузией
- При ночной атаке дронов на Воронеж пострадали 16 человек
- Трамп заявил, что «не заканчивает иметь дело» с Путиным
- СМИ: Новые поставки США Киеву могут включать ракеты ATACMS
- На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,5
- В Воронеже несколько человек пострадали при атаке украинских БПЛА
- Отсчёт пошёл: Кому на самом деле Трамп дал 50 дней на сделку
- СМИ: В России упорядочат массовые отключения мобильного интернета
- В Липецкой области упали два беспилотника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru