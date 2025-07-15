Банковский клиент должен понимать, что его расходы должны соответствовать доходам, иначе, конечно, его финансовые операции вызовут подозрения у банка и он может заблокировать и перевод, и даже карту. Об этом в беседе с НСН рассказал руководитель проекта Школы инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ Александр Пушко.

Вступившие в силу ограничения на денежные переводы вызвали неоднозначную реакцию среди более чем 7,6 тысяч пользователей из всех регионов РФ, следует из опроса портала «Финансы Mail». Оказалось, что более трети респондентов (30,83%) столкнулись с блокировкой переводов и карт со стороны банков, а у 4,39% это происходит регулярно. Пушко напомнил, что банки не могут просто так заблокировать карту или перевод.