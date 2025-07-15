СМИ: На нефтяном месторождении на севере Ирака прогремел взрыв
Взрыв прогремел на нефтяном месторождении Атруш на севере провинции Дахук в автономном регионе Иракский Курдистан. Об этом сообщает канал Shafaq news.
Как отметил представитель местных сил безопасности, ЧП произошло на территории месторождения. Возник пожар, сотрудники объекта и отряды сил гражданской обороны пытаются потушить его. Производство на объекте приостановили. Предварительно, жертв нет.
По данным портала Baghdad news, месторождение Атруш якобы подверглось нападению.
Ранее взрыв произошел на углеобогатительной фабрике в якутском Нерюнгри, напоминает «Свободная пресса». В результате пострадали четыре человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru