Макрон: ЕС создал коалицию для поставок Украине ракет

Глава Франции Эммануэль Макрон сообщил на пресс-конференции по итогам конференции по поддержке Украины в Париже, что Евросоюз договорился создать коалицию для поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия.

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«Мы решили создать девятую коалицию для глубоких ударов – то есть бомбы и ракеты дальнего действия», — сказал глава государства. Макрон напомнил, что в настоящее время существуют восемь европейских коалиций для упрощения поставок Киеву вооружений, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.

Также глава государства заявил, что Запад не желает воевать с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияОружиеЕвросоюзУкраинаФранцияЭммануэль Макрон

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