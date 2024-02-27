Макрон: ЕС создал коалицию для поставок Украине ракет

«Мы решили создать девятую коалицию для глубоких ударов – то есть бомбы и ракеты дальнего действия», — сказал глава государства. Макрон напомнил, что в настоящее время существуют восемь европейских коалиций для упрощения поставок Киеву вооружений, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.

Также глава государства заявил, что Запад не желает воевать с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

