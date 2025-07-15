Запрет суррогатного материнства на коммерческой основе действительно мог бы снизить количество махинаций и манипуляций детьми, так как, к сожалению, биологические родители в этом процессе защищены меньше, чем суррогатная мать. Об этом в беседе с НСН рассказала омбудсмен по Татарстану Ирина Волынец.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила запретить суррогатное материнство на коммерческой основе, аргументируя это тем, что в России торговля людьми незаконна. Такое предложение она озвучила в эфире радиостанции «Говорит Москва». Волынец отметила, что вопрос сложный и неоднозначный.

«Вопрос очень сложный. У нас есть очень серьезные правовые моменты, которые не гарантируют биологическим родителям, что ребенок останется с ними. Согласно действующему законодательству, если суррогатная мать решила ребенка оставить, несмотря на то, что биологический материал использован не ее, то закон на ее стороне. И таких случаев, когда ближе к родам суррогатная мать начинает просто шантажировать родителей, если они не увеличат ей доход, достаточно много. По разным оценкам, стоимость услуг суррогатных матерей доходит до нескольких миллионов рублей, и некоторым парам приходится продавать жилье для того, чтобы оплатить эти услуги. Права родителей в этой ситуации защищены меньше, чем права суррогатной матери», - рассказала она.

При этом Волынец согласилась, что, если убрать коммерческую сторону вопроса в суррогатном материнстве, то все махинации и попытки шантажа биологических родителей сойдут на нет.

«Поэтому, если убрать коммерческую составляющую из суррогатного материнства, то, конечно, не будет вот этих вопиющих случаев, когда шантажируют ребенком. По крайней мере говорить о торговле детьми будет нельзя, хотя, конечно, могут появиться серые схемы, но это в любом случае уже будет нарушением закона с уголовной ответственностью. Я не думаю, что очень много врачей согласятся на такое пойти. С другой стороны, у нас ежегодно увеличивается количество бесплодных пар. По данным Минздрава, уже порядка 20% пар не могут стать родителями без вспомогательных технологий, таких как ЭКО или суррогатное материнство», - подытожила она.

В исследовании ученых Российского государственного социального университета говорится, что за последние 30 лет в России в 55 раз выросло число детей, рожденных благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям (ВРТ), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

