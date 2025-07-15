В Белгородской области ликвидировали три украинских беспилотника

Три беспилотника ВСУ самолетного типа сбили в Белгородской области. Об этом рассказали в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата... над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении.

Дроны ликвидировали в период с 08.15 до 09.00 мск.

Минувшей ночью над территорией Белгородской области уничтожили 32 БПЛА, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОМинобороныБелгородская областьБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры