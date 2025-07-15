В Белгородской области ликвидировали три украинских беспилотника
15 июля 202511:14
Три беспилотника ВСУ самолетного типа сбили в Белгородской области. Об этом рассказали в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата... над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении.
Дроны ликвидировали в период с 08.15 до 09.00 мск.
Минувшей ночью над территорией Белгородской области уничтожили 32 БПЛА, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru