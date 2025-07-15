Силовой метод: В Госдуме обвинили медицинские вузы в завышении цен на обучение
В условиях дефицита кадров нельзя блокировать платное обучение, а также необходимо улучшать условия труда медиков, заявил НСН депутат Алексей Куринный.
Медицинские вузы могут завышать цены на обучение на фоне увеличения целевого набора, в рамках которого выпускников «заставят» отрабатывать в государственных учреждениях, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с НСН.
Ведущие медицинские вузы в этом году увеличили стоимость обучения по базовым программам, в том числе «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» и «Фармация». В среднем цены выросли на 10–12%, но в некоторых университетах расценки увеличились на 30–35%. Ректоры университетов объясняют индексацию «внушительными» затратами на «практико-ориентированную» подготовку студентов, ростом цены на коммунальные платежи и зарплаты преподавателей, пишет «Коммерсант». Куринный уверен, что виноваты не затраты, а «система».
«Мне логика Минздрава не очень понятна, второй год уже такое происходит. Рост цен на платное обучение в медицинских вузах превышает инфляцию. Это объясняется якобы увеличением затрат, но я сильно сомневаюсь, что это так. В условиях кадрового дефицита подготовка таких специалистов позволит решить частично эту проблему. А перераспределение медицинского образования в сторону целевых мест – это порочный круг, у выпускников не будет выбора. Я не думаю, что практика студентов обходится вузам очень дорого. Рост цен сегодня необъясним, это какая-то централизованная установка», - отметил он.
По словам депутата, в условиях дефицита кадров нельзя блокировать платное обучение, а также необходимо улучшать условия труда медиков в целом.
«Да, сегодня хотят направлять выпускников в государственные клиники после вуза. Но я не вижу никакого стимула блокировать для остальных платное обучение в таком случае. Конкурс у нас в медицинские вузы приличный, восемь-девять человек на место. Сегодня надо улучшать условия труда в государственной системе здравоохранения, повышать зарплаты, пересматривать меры поддержки медицинских работников. А не пытаться силовым способом заставить отрабатывать в этой системе два-три года», - подытожил собеседник НСН.
В пресс-службе Минздрав сообщили, что вузы могут самостоятельно определять стоимость платных образовательных услуг: университеты делают это «в соответствии с нормативными затратами на соответствующий год.
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