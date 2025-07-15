Медицинские вузы могут завышать цены на обучение на фоне увеличения целевого набора, в рамках которого выпускников «заставят» отрабатывать в государственных учреждениях, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с НСН.

Ведущие медицинские вузы в этом году увеличили стоимость обучения по базовым программам, в том числе «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» и «Фармация». В среднем цены выросли на 10–12%, но в некоторых университетах расценки увеличились на 30–35%. Ректоры университетов объясняют индексацию «внушительными» затратами на «практико-ориентированную» подготовку студентов, ростом цены на коммунальные платежи и зарплаты преподавателей, пишет «Коммерсант». Куринный уверен, что виноваты не затраты, а «система».