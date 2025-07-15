Медведев: Россия не заметила «декоративный ультиматум» Трампа
15 июля 202510:39
Высказывания президента США Дональда Трампа - «декоративный ультиматум» Москве. Об этом написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.
По его словам, после слов Трампа мир вздрогнул в ожидании последствий.
«Воинственный Евросоюз разочарован. Россия его [ультиматум] не заметила», - подчеркнул российский политик.
Ранее Дональд Трамп пригрозил ввести стопроцентные тарифы против России и ее торговых партнеров, если за 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru