Медведев: Россия не заметила «декоративный ультиматум» Трампа

Высказывания президента США Дональда Трампа - «декоративный ультиматум» Москве. Об этом написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.

По его словам, после слов Трампа мир вздрогнул в ожидании последствий.

«Воинственный Евросоюз разочарован. Россия его [ультиматум] не заметила», - подчеркнул российский политик.

Ранее Дональд Трамп пригрозил ввести стопроцентные тарифы против России и ее торговых партнеров, если за 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
ТЕГИ:РоссияСШАДональд ТрампДмитрий Медведев

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