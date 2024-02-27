По его словам, у украинских Вооруженных сил заканчиваются необходимые ресурсы и в какой-то момент Киеву придется прийти к политическому соглашению. Как отметил эксперт, все плохо как с боеприпасами, так и с человеческими ресурсами. Нортон указал, что дошло до того, что на Украине пытаются заставить беженцев вернуться в страну и пойти участвовать в боевых действиях.

Ранее Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин при личной встрече призывал к прекращению огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

