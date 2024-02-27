СМИ: Украина пойдет на политическое урегулирование из-за отчаяния
Украинский президент Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на политическое урегулирование конфликта из-за тяжелого положения на передовой, заявил глава издания Geopolitical Economy Report Бен Нортон в интервью Global Times.
По его словам, у украинских Вооруженных сил заканчиваются необходимые ресурсы и в какой-то момент Киеву придется прийти к политическому соглашению. Как отметил эксперт, все плохо как с боеприпасами, так и с человеческими ресурсами. Нортон указал, что дошло до того, что на Украине пытаются заставить беженцев вернуться в страну и пойти участвовать в боевых действиях.
Ранее Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин при личной встрече призывал к прекращению огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК заведет дело по сообщению об истязании ребенка в Башкирии
- СМИ: Украина пойдет на политическое урегулирование из-за отчаяния
- Макрон: Запад не желает воевать с Россией
- Песков заявил, что Путину в онлайн-режиме докладывают о ситуации на фронте
- Премьер Чехии не захотел направлять военных на Украину
- В Госдуме прокомментировали отказ Дании от расследования по «Северным потокам»
- Песков: Танки Abrams будут гореть так же, как и другие
- Белый дом анонсировал поездку Байдена в Техас на границу с Мексикой
- Guardian: Зеленский на последних совещаниях выглядел измотанным
- Школу в Петербурге перевели на удаленку из-за вспышки кори
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru