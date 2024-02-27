СМИ: Украина пойдет на политическое урегулирование из-за отчаяния

Украинский президент Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на политическое урегулирование конфликта из-за тяжелого положения на передовой, заявил глава издания Geopolitical Economy Report Бен Нортон в интервью Global Times.

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По его словам, у украинских Вооруженных сил заканчиваются необходимые ресурсы и в какой-то момент Киеву придется прийти к политическому соглашению. Как отметил эксперт, все плохо как с боеприпасами, так и с человеческими ресурсами. Нортон указал, что дошло до того, что на Украине пытаются заставить беженцев вернуться в страну и пойти участвовать в боевых действиях.

Ранее Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин при личной встрече призывал к прекращению огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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