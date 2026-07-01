«Истребители вместо людей»: Европа накачивает Украину оружием на фоне «ошеломительных» потерь
В начале 2027 года Украина должна получить шведские истребители и немецкие боеприпасы, при этом только в первом полугодии 2026-го ВСУ потеряли больше 220 тысяч военных.
Страны Запада продолжают накачивать Украину деньгами и вооружением, несмотря на серьезные людские потери ВСУ. В начале 2027 года Киев должен получить шведские истребители, а Германия уже выполняет многомиллионный заказ на артиллерийские боеприпасы большой дальности.
ДЕНЬГИ И САМОЛЕТЫ: ОТ БРЮССЕЛЯ ДО ШВЕЦИИ
Потери украинских войск за первое полугодие 2026 года превысили 220 тысяч человек, за это время российская армия освободила 128 населенных пунктов, подсчитало агентства РИА Новости, исходя из данных Минобороны РФ. При этом аналитик Ларс Берн сообщил в эфире шведского ТВ, что за все время СВО потери Украины превысили 2,4 млн человек.
«Это ошеломляющая цифра. Но я, конечно, не могу ручаться за достоверность этих цифр», — сказал Берн.
На этом фоне все та же Швеция продолжает вооружать Украину. Лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил 30 июня о договоренностях со Швецией о покупке 16 истребителей четвертого поколения Gripen E, которые передадут Украине уже в начале следующего года. По его словам, вместе с самолетами Киеву будет предоставлен пакет оборудования, техпомощи и поддержки.
В последний день июля похожие новости пришли из Германии. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что Украина заказала у него артиллерийские боеприпасы большой дальности на десятки миллионов евро. В контракт входят десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, поставка которых Киеву планируется в первом квартале 2027 года.
Финансирует вооружение Украины все та же Европа. Украинский премьер Юлия Свириденко сообщила 30 июня в соцсетях, что Киев проучил от Евросоюза очередной транш в размере €3,8 млрд. По ее словам, эти деньги будут направлены на «производство дронов, укрепление потенциала ОПК и обеспечение срочных поставок для нужд фронта». Свириденко пояснила, что в рамках того же займа Украина уже получила 25 июня €3,2 млрд.
Телеграм-канал «Рыбарь» сделал из этого вывод, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «продолжает превращать украинские дроны в отдельный бюджетный трек ЕС».
НЕВОСПОЛНИМЫЕ ПОТЕРИ
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров объяснял НСН, что главная проблема ВСУ не в деньгах и оружии, а в людях.
«90 миллиардов евро, выделенных Европе Украине на два года - это деньги не на мир, а на войну. Если из этих денег 60 миллиардов пойдет на производство вооружения, в том числе на территории Европы, то это вооружение пойдёт Украине. Единственное, что ограничивает их возможности, это не финансы и не вооружение (хотя и с этим есть проблемы), а мобилизационный ресурс Украины. Для того, чтобы эффективно воевать, одних дронов мало. Оружие само по себе не стреляет, нужны люди, в этом и есть проблема», - подчеркнул политик.
По его мнению, заявления Киева о белорусской угрозе могут вылиться в новую волну мобилизации.
«При этом о качестве мобилизованных никто спрашивать не будет. Человек, попавший в армию, попал в рабство, у него дорога только в одну сторону, обратно дороги нет. У него нет возможности ротации, увольнения, завершения контракта, сроков контракта. Это все им только обещают, но на самом деле ничего этого нет. Эффективность работы ТЦК (украинский аналог военкоматов – прим. НСН) определяется не качеством бойца, а количеством собранных людей», - добавил бывший украинский депутат.
Со своей стороны, ветеран боевых действий, подполковник Андрей Марочко подтвердил НСН невосполнимые потери ВСУ.
«У нас намного больше сил и средств, а ресурсы Украины не безграничны. Против нас воюет не Украина, а весь Североатлантический альянс. Но Запад может только поставлять вооружение и боеприпасы. Личный состав лежит на плечах Украины. Я уже шестую неделю подряд фиксирую увеличение безвозвратных потерь в ВСУ. Действия ТЦК не позволяют восполнять все потери. Естественно, это образует бреши и дыры на линии боевого соприкосновения, что позволяет продвигаться нашим военнослужащим», — отметил он.
НАТО И США: ИСКРЕННОСТЬ И НЕЙТРАЛЬНОСТЬ
На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США больше не являются «нейтральным посредником» и якобы поддерживают предоставление военной помощи Украине. Официального подтверждения этой информации нет. При этом в Кремле признали, что США нельзя считать абсолютно нейтральными.
«Если говорить об абсолютной нейтральности, то, наверное, неприменимо. Потому что США поставляют, раньше делали это псевдобесплатно, а теперь за деньги, большую часть вооружений. То есть этот процесс продолжается. Абсолютной нейтральности, конечно, нет», - сказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Вместе с тем он назвал «искренним» желание президента США Дональда Трампа «помочь в выходе на мирное урегулирование».
Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась планами НАТО по разработке перспективных систем вооружений в интересах Киева.
«Речь, в частности, идёт о создании оружейных средств для массированного поражения и долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине территории нашей страны. (…) Своими безрассудно агрессивными действиями украинско-натовская связка даёт российским военным дополнительные основания демонстрировать повышенное внимание к любым предприятиям, задействованным в разработке и производстве применяемых против нашей страны вооружений», - предупредила Захарова.
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