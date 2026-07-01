ДЕНЬГИ И САМОЛЕТЫ: ОТ БРЮССЕЛЯ ДО ШВЕЦИИ

Потери украинских войск за первое полугодие 2026 года превысили 220 тысяч человек, за это время российская армия освободила 128 населенных пунктов, подсчитало агентства РИА Новости, исходя из данных Минобороны РФ. При этом аналитик Ларс Берн сообщил в эфире шведского ТВ, что за все время СВО потери Украины превысили 2,4 млн человек.

«Это ошеломляющая цифра. Но я, конечно, не могу ручаться за достоверность этих цифр», — сказал Берн.

На этом фоне все та же Швеция продолжает вооружать Украину. Лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил 30 июня о договоренностях со Швецией о покупке 16 истребителей четвертого поколения Gripen E, которые передадут Украине уже в начале следующего года. По его словам, вместе с самолетами Киеву будет предоставлен пакет оборудования, техпомощи и поддержки.

В последний день июля похожие новости пришли из Германии. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что Украина заказала у него артиллерийские боеприпасы большой дальности на десятки миллионов евро. В контракт входят десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, поставка которых Киеву планируется в первом квартале 2027 года.

Финансирует вооружение Украины все та же Европа. Украинский премьер Юлия Свириденко сообщила 30 июня в соцсетях, что Киев проучил от Евросоюза очередной транш в размере €3,8 млрд. По ее словам, эти деньги будут направлены на «производство дронов, укрепление потенциала ОПК и обеспечение срочных поставок для нужд фронта». Свириденко пояснила, что в рамках того же займа Украина уже получила 25 июня €3,2 млрд.

Телеграм-канал «Рыбарь» сделал из этого вывод, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «продолжает превращать украинские дроны в отдельный бюджетный трек ЕС».