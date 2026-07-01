Глава ФИФА подарил Трампу 10 билетов на финал ЧМ

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подарил президенту США Дональду Трампу десять билетов на финал чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ежегодный финансовый отчет главы государства.

Отмечается, что Инфантино презентовал Трампу билеты на матч в городе Ист-Ратервфорд, штат Нью-Джерси. Десять билетов обошлись всего в $15 тысяч.

Согласно данным сайта, продающего билеты, самый дешевый из них стоит свыше $12 тысяч, самый дорогой - более $42 тысяч.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Финальный матч состоится 19 июля, напоминает Ura.ru.

