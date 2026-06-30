Украина получила 3,8 млрд евро от ЕС на военные нужды
Украина получила от Евросоюза 3,8 млрд евро на оборонные нужды. Об этом сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко в Telegram-канале.
«Еще €3,8 млрд от Европейского союза поступили в специальный фонд государственного бюджета», - указала политик.
Очередной транш направят на приоритетные оборонные потребности - производство дронов, «укрепление потенциала оборонно-промышленного комплекса», обеспечение срочных поставок для фронта.
Как отметила Свириденко, это первый транш оборонной поддержки по новой программе Ukraine Support Loan. На минувшей неделе Киев получил 3,2 млрд евро для бюджетной поддержки в рамках этого финансового инструмента.
Ранее глава комитета парламентского сотрудничества Украина – ЕС в Европарламенте Пекка Товери рассказал «Известиям», что ЕС обсуждает выделение нового кредита Киеву в случае продолжения конфликта после 2027 года.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Экс-министр экономики раскрыл, почему ЦБ не повысит ставку в июле
- В Кузбассе один человек погиб, десять пострадали в ДТП с автобусом
- Журова предрекла возвращение российских фигуристов на турниры с флагом РФ
- «Их голос учтут!»: Почему Европа не перестанет выдавать визы россиянам
- Украина получила 3,8 млрд евро от ЕС на военные нужды
- Эксперт заявил о рекордном падении интереса брендов к Telegram
- Кравцов: Почти 9 тысяч человек сдали ЕГЭ на 100 баллов
- На Радио JAZZ стартует авторская программа пианиста Даниила Крамера
- ВС РФ освободили Лесное и Ровное в Запорожской области
- Песков: Россия готова импортировать нефтепродукты