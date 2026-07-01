Россию назвали второй самой быстро богатеющей страной в мире
Россия стала второй самой быстро богатеющей страной мира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные отчета UBS «О мировом богатстве».
Под богатством и благосостоянием подразумевается сумма финансовых и реальных активов государства за вычетом долгов. Этот показатель рассчитывают в национальной валюте с учетом инфляции.
В 2020-2025 годы прирост РФ по таким вычислениям составил 37%. Россию обошла лишь Южная Корея, в республике богатство увеличилось на 55%. В тройку лидеров также входит Хорватия с 29%.
Антирейтинг возглавляет Великобритания, где уровень благосостояния жителей упал на 23,2%.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что страна получит дополнительные 200 млрд рублей благодаря высоким ценам на нефть, напоминает 360.ru.
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