Россию назвали второй самой быстро богатеющей страной в мире

Россия стала второй самой быстро богатеющей страной мира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные отчета UBS «О мировом богатстве».

Под богатством и благосостоянием подразумевается сумма финансовых и реальных активов государства за вычетом долгов. Этот показатель рассчитывают в национальной валюте с учетом инфляции.

В 2020-2025 годы прирост РФ по таким вычислениям составил 37%. Россию обошла лишь Южная Корея, в республике богатство увеличилось на 55%. В тройку лидеров также входит Хорватия с 29%.

Антирейтинг возглавляет Великобритания, где уровень благосостояния жителей упал на 23,2%.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что страна получит дополнительные 200 млрд рублей благодаря высоким ценам на нефть, напоминает 360.ru.

