В Якутске три человека пострадали при ударе маломерного судна о берег
Маломерное судно ударилось во время движения о береговую линию в Якутске, пострадали три человека. Об этом заявило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.
По данным ведомства, ЧП произошло 30 июня на протоке 202-го микрорайона реки Лены. На борту судна находились судоводитель и девять пассажиров. При ударе трое пассажиров получили телесные повреждения, им оказывают помощь.
Правоохранители проводят процессуальную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.
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