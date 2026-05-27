«Депортация и рабство»: Экс-депутат Рады объяснил, как Украина будет воевать ещё 3 года
Главная проблема ВСУ – люди, дефицит которых постараются покрыть усиленной мобилизацией и депортацией украинцев из Европы, сказал в эфире НСН Спиридон Килинкаров.
Украине хватит европейских денег и вооружений, чтобы растянуть конфликт с Россией еще на три года, однако главная проблема в дефиците людей, объяснил в интервью НСН экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
По данным британского издания The Economist, лидер киевского режима Владимир Зеленский отдал приказ о подготовке страны к еще двум-трем годам боевых действий. Килинкаров объяснил, откуда Украина возьмет деньги.
«90 миллиардов евро, выделенных Европе Украине на два года - это деньги не на мир, а на войну. Если из этих денег 60 миллиардов пойдет на производство вооружения, в том числе на территории Европы, то это вооружение пойдёт Украине. Единственное, что ограничивает их возможности, это не финансы и не вооружение (хотя и с этим есть проблемы), а мобилизационный ресурс Украины. Для того, чтобы эффективно воевать, одних дронов мало. Оружие само по себе не стреляет, нужны люди, в этом и есть проблема», - подчеркнул политик.
По его мнению, Киев теперь будет просить у Европы депортировать украинцев-нелегалов.
«То, что Зеленский заявляет об угрозе Белоруссии, и вообще вся эта белорусская тема поднята исключительно для того, чтобы усилить мобилизационные мероприятия внутри Украины и заставить европейцев идти на уступки Киеву в плане депортации части украинцев, которые незаконно выехали за пределы страны. При этом о качестве мобилизованных никто спрашивать не будет. Человек, попавший в армию, попал в рабство, у него дорога только в одну сторону, обратно дороги нет. У него нет возможности ротации, увольнения, завершения контракта, сроков контракта. Это все им только обещают, но на самом деле ничего этого нет. Эффективность работы ТЦК (украинский аналог военкоматов – прим. НСН) определяется не качеством бойца, а количеством собранных людей», - подчеркнул депутат.
Килинкаров также указал на наемников.
«И наемники будут. Сейчас первое место по количеству наемников держит Колумбия, но и другие страны тоже направляют на Украину людей. Кто-то направляет наемников с целью их обучения. Это же полигон, они даже придумали новое название: Кремниевая долина войны. Теперь они на войне испытывают новые виды вооружения, осваивают новые технологии, внедряют искусственный интеллект. Где еще можно было бы это делать, кроме как на войне? Если есть люди, готовые платить за войну, она может продлится еще два-три года» - заключил собеседник НСН.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее допустил, что конфликт на Украине может завершиться «нетрадиционным путем», а не военной победой одной из сторон, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
