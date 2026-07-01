Над территорией России сбили 179 украинских дронов
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над регионами России более 170 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение ночи в период с 21.00 мск 30 июня до 8.00 мск 1 июля... перехвачены и уничтожены 179 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.
Военные ликвидировали БПЛА в Астраханской, Брянской, Белгородской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской и Ульяновской областях. Также дроны сбили над Краснодарским и Ставропольским краями, Московским регионом, Крымом. Кроме того, беспилотники уничтожили над водами Азовского и Черного морей.
Ранее в Пензенской области украинский БПЛА повредил линии электропередачи и недостроенное здание, обошлось без пострадавших, пишет Ura.ru.
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