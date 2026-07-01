В МВД рассказали о двухэтапных схемах мошенников

Мошенники стали все чаще применять двухэтапные схемы телефонного обмана на основе социальной инженерии. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Как отметили специалисты, сначала аферисты пытаются вызвать тревогу. Жертва получает бытовой звонок под любым предлогом, например, о записи к врачу или доставке письма. Во время разговора человека просят продиктовать код из смс-сообщения, пишет RT. На этом этапе мошенники стараются сформировать в памяти жертвы сомнительный и «неприятный» факт.

«Человек запоминает, что передал незнакомцу цифровой код, и начинает невольно тревожиться о возможных последствиях. На этом тревожном фоне и разворачивается главный удар», - отметили в МВД.

Второй этап мошеннической схемы - подтверждение опасности. Через некоторое время жертва получает новый звонок от якобы правоохранительных органов или служб безопасности, которые заявляют о мошенничестве и пугают угрозой персональным данным или сбережениям. В качестве доказательства аферисты ссылаются на переданный код из смс и таким образом создают иллюзию достоверности. Человек испытывая страх и благодарность за «помощь», больше доверяет дальнейшим инструкциям, и злоумышленникам удается склонить жертву к финансовым операциям в пользу преступников.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил, что мошенники используют новую схему обмана, предлагая российским автомобилистам получить топливо по предварительной записи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

