В Красноярском крае попал в ДТП автобус с 27 детьми
Перевозивший детей автобус попал в аварию в Минусинском округе на юге Красноярского края. Об этом сообщает региональное управление МВД.
По данным ведомства, речь идет об автобусе Hyundai, который направлялся из детского лагеря «Чемпион» по автодороге «Саяны». Предварительно, в салоне находились 27 несовершеннолетних.
Как отметили в МВД, на трассе навстречу транспортному средству выехал автомобиль Kia Sportage под управлением женщины-водителя. По данным полиции, она уснула за рулем.
«Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса выкрутил руль вправо и допустил съезд на обочину с последующим опрокидыванием», - отмечается в сообщении.
За медицинской помощью обратились один ребенок и один сопровождающий. После ЧП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.
Ранее на трассе Нижневартовск — Радужный столкнулись автомобили «ГАЗ» и Toyota Camry, погибла четырехлетняя девочка, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Донецке из-за удара БПЛА уничтожены пять автобусов
- В школах РФ начнут поэтапно вводить предмет «Духовно-нравственная культура России»
- Над территорией России сбили 179 украинских дронов
- В Красноярском крае попал в ДТП автобус с 27 детьми
- «Истребители вместо людей»: Европа накачивает Украину оружием на фоне «ошеломительных» потерь
- Глава ФИФА подарил Трампу 10 билетов на финал ЧМ
- В Якутске три человека пострадали при ударе маломерного судна о берег
- Россию назвали второй самой быстро богатеющей страной в мире
- Во Владивостоке отловили переплывшего залив медведя
- Академик Бокерия призвал ради здоровья отказаться от мата