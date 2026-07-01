В Красноярском крае попал в ДТП автобус с 27 детьми

Перевозивший детей автобус попал в аварию в Минусинском округе на юге Красноярского края. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По данным ведомства, речь идет об автобусе Hyundai, который направлялся из детского лагеря «Чемпион» по автодороге «Саяны». Предварительно, в салоне находились 27 несовершеннолетних.

Как отметили в МВД, на трассе навстречу транспортному средству выехал автомобиль Kia Sportage под управлением женщины-водителя. По данным полиции, она уснула за рулем.

«Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса выкрутил руль вправо и допустил съезд на обочину с последующим опрокидыванием», - отмечается в сообщении.

За медицинской помощью обратились один ребенок и один сопровождающий. После ЧП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

Ранее на трассе Нижневартовск — Радужный столкнулись автомобили «ГАЗ» и Toyota Camry, погибла четырехлетняя девочка, напоминает Ura.ru.

