В Донецке из-за удара БПЛА уничтожены пять автобусов

Кинологи подключились к поискам пропавшего в Приморье вертолета Из подтопленных районов Свердловской области эвакуировали более 150 человек США привержены поддержке дипломатического разрешения конфликта с Ираном Родители смогут получать в банках информацию о счетах и вкладах несовершеннолетних детей С нового учебного года в российских школах начнется введение предмета «Духовно-нравственная культура России»