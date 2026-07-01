В Донецке из-за удара БПЛА уничтожены пять автобусов

Украинские беспилотники атаковали автопарк в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

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Как отметил градоначальник, ночью противник ударил по автопарку в Калининском районе.

«Уничтожены пять автобусов», — подчеркнул Кулемзин.

Ранее дроны ВСУ ударили по автобусному парку в Скадовске Херсонской области, напоминает Ura.ru. Из-за атаки сгорели около 40 автобусов, в том числе 14 школьных.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:БеспилотникиАвтобусыДонецк

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