В школах РФ начнут поэтапно вводить предмет «Духовно-нравственная культура России»
Минпросвещения начнет вводить в школах новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.
Поэтапное введение предмета начнется в новом учебном году.
«По этому предмету также готовим учебники», — указал Кравцов.
Новая дисциплина появится со второй части 2026/27 учебного года в пятых классах школ (17 часов), с 2027/28 года — в шестых и седьмых классах (по 34 часа).
Предмет нацелен на формирование у детей мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Школьники будут в том числе изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных, культурных деятелей, ученых и военных.
Ранее Сергей Кравцов сообщил, что Минпросвещения в целях формирования единого образовательного пространства в ближайшие два года обеспечит школьные кабинеты физики, искусства, музыки, математики, химии и биологии современным оборудованием, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В школах РФ начнут поэтапно вводить предмет «Духовно-нравственная культура России»
- Над территорией России сбили 179 украинских дронов
- В Красноярском крае попал в ДТП автобус с 27 детьми
- «Истребители вместо людей»: Европа накачивает Украину оружием на фоне «ошеломительных» потерь
- Глава ФИФА подарил Трампу 10 билетов на финал ЧМ
- В Якутске три человека пострадали при ударе маломерного судна о берег
- Россию назвали второй самой быстро богатеющей страной в мире
- Во Владивостоке отловили переплывшего залив медведя
- Академик Бокерия призвал ради здоровья отказаться от мата
- В Пензенской области обломки сбитого беспилотника повредили ЛЭП