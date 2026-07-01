В школах РФ начнут поэтапно вводить предмет «Духовно-нравственная культура России»

Минпросвещения начнет вводить в школах новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.

Поэтапное введение предмета начнется в новом учебном году.

«По этому предмету также готовим учебники», — указал Кравцов.

Новая дисциплина появится со второй части 2026/27 учебного года в пятых классах школ (17 часов), с 2027/28 года — в шестых и седьмых классах (по 34 часа).

Предмет нацелен на формирование у детей мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Школьники будут в том числе изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных, культурных деятелей, ученых и военных.

Ранее Сергей Кравцов сообщил, что Минпросвещения в целях формирования единого образовательного пространства в ближайшие два года обеспечит школьные кабинеты физики, искусства, музыки, математики, химии и биологии современным оборудованием, напоминает Ura.ru.

