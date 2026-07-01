В России родители смогут получить выписки по счетам и вкладам детей

Родители и другие законные представители смогут получать выписки по счетам и вкладам их несовершеннолетних детей с 1 июля. Об этом сообщили в Госдуме.

В нижней палате парламента напомнили о вступлении в силу соответствующих норм закона.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, изменения позволят родителям отслеживать финансовые операции детей и защитить их от кибермошенников. В том числе это поможет предотвратить попытки втянуть подростков в противоправную деятельность.

Ранее Володин заявил, что российским семьям при рождении второго ребёнка или последующих детей будут доступны ипотечные каникулы.

