В России родители смогут получить выписки по счетам и вкладам детей
Родители и другие законные представители смогут получать выписки по счетам и вкладам их несовершеннолетних детей с 1 июля. Об этом сообщили в Госдуме.
В нижней палате парламента напомнили о вступлении в силу соответствующих норм закона.
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, изменения позволят родителям отслеживать финансовые операции детей и защитить их от кибермошенников. В том числе это поможет предотвратить попытки втянуть подростков в противоправную деятельность.
Ранее Володин заявил, что российским семьям при рождении второго ребёнка или последующих детей будут доступны ипотечные каникулы.
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