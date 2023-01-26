«Танки и отчаяние»: США вспомнили о «красных линиях», Зеленский запросил ракеты и самолеты

США не пренебрегают предупреждениями Москвы о недопустимости пересечения «красных линий», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Таким образом он прокомментировал передачу Киеву танков Abrams. По его словам, эта бронетехника должна помочь Украине эффективно бороться на открытом пространстве. «Угрожают ли они русским солдатам? Это так. Но русским солдатам на Украине, не в России», — заверил представитель Белого дома.

Днем ранее МИД РФ выпустил заявление о том, что Вашингтон недвусмысленно заявил о стремлении нанести России стратегическое поражение. Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, рассуждения о «красных линиях» остались в прошлом, идет гибридная война против Москвы.

В тот же день правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Президент США Джо Байден сообщил, что украинским военным передадут запчасти и дополнительное оборудование, чтобы обслуживать эту технику. Также он сообщил, что военнослужащие Украины готовятся к осуществлению контрнаступления.

При этом бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что в настоящее время американская сторона многое делает «из-за отчаяния». Он отметил, что когда американская администрация «решила развязать войну против России, та просто ответила тем, что начала защищаться».

Идею с поставками танков Украине он назвал не самой удачной и объяснил, что Abrams имеют «множество проблем». По его словам, главной проблемой этих танков является газотурбинный двигатель, который предназначен для самолетов, для использования на высоте 15 тысяч футов. Макгрегор добавил, что на танке стоит «турбодвигатель, который разгоняет машину до 50-60 миль в час в направлении противника», чего недостаточно для успеха на поле боя.

Российская же сторона также не верит в успехи американских танков и обещает их уничтожить. Так, экс-гендиректор «Роскосмоса» и руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что ударный вариант робота «Маркер» сможет автоматически засекать и поражать украинскую технику, в том числе американские танки.

«Например, как только начнутся поставки войскам Украины танков «Абрамс» и «Леопард», «Маркер» получит соответствующий электронный образ и сможет автоматически засекать и поражать ПТУРом американские и германские танки», - цитирует его РИА Новости.

По его словам, этот робот уже в феврале поступит в зону спецоперации на Украине.

Ранее и германское правительство заявило, что приняло решение передать Украине танки Leopard 2. Первая поставка будет включать 14 машин Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Украинских военных будут обучать в Германии. Новый пакет помощи Киеву со стороны Германии включает логистику, боеприпасы и техобслуживание систем.

Бывший советник правительства ФРГ Александр Рар ранее предупреждал НСН, что у канцлера Германии Олафа Шольца нет шансов противостоять давлению и ему придется все-таки поставить Киеву танки.

«Шольца, конечно, дожмут и США, и восточноевропейские страны, и немецкие СМИ, и коалиционеры в правительстве ФРГ. У Шольца нет шансов противостоять такому давлению. Танки будут поставлены на Украину, вопрос только, в каких количествах», — говорил он.

В ночь на 26 января сотни жителей Мюнхена вышли на улицы в знак протеста против поставок ФРГ танков и вооружения Украине. В соцсетях появилось видео, на котором протестующие собираются на центральной площади города. На плакатах и флагах граждане призывают к миру и выступают против поставки танков Киеву.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил накануне, что возможные поставки Берлином танков Украине «оставят неминуемый след» на российско-немецких отношениях и не сулят им «ничего хорошего».

«Эти танки сгорят так же, как и все остальные, только стоят они очень дорого и все это ляжет на плечи, в первую очередь, европейских налогоплательщиков», - предупредил он.

Со своей стороны, глава комитета по международным делам Госдумы России Леонид Слуцкий заявил, что сообщения о принятом ФРГ решении поставить танки Leopard означают, что положение Украины вызывает серьёзное беспокойство у его кукловодов, но новая техника не поможет.

А бывший депутат Европарламента, французский политик Флориан Филиппо на фоне решения США и ФРГ заявил, что западные страны провоцируют Третью мировую войну.

Несмотря на то, что Запад долго не решался поставить Киеву боевые танки, президент Украины Владимир Зеленский сразу после положительного решения Байдена и Шольца заговорил о самолетах и ракетах большой дальности.

«Сегодня я говорил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Мы должны разблокировать поставки ракет большой дальности на Украину, нам важно расширить наше сотрудничество в артиллерии, мы должны добиться поставок самолетов на Украину», – говорится в заявлении на сайте офиса Зеленского.

Депутат комитета Бундестага по обороне от партии «Альтернатива для Германии» Яна Нольте уже заявила, что ФРГ может в будущем поставить Киеву боевые самолеты, если танки Leopard 2 не принесут успеха.

«Мы ведь долгое время думали, что основные боевые танки не будут поставлены. Однако так было только некоторое время. Какие есть причины полагать, что боевые самолеты тоже не будут отправлены? То, что это приведет к дальнейшей эскалации? Но ведь и отправка боевых танков, которых не хватает бундесверу, ведет к ней. И всё же решение об их поставке было принято», — объяснила свой прогноз депутат.

По ее словам, сейчас Берлин исключает, что пойдет на поставки истребителей, однако позиция немецких властей может поменяться в будущем.



