«Начинают подозревать»: В Венгрии предрекли проигрыш Европы в украинском конфликте

Венгерский журналист Габор Штир заявил в эфире НСН, что США уже достигли своих целей в украинском конфликте – ослабили Россию и Европу, особенно Германию. 

Украинский конфликт закончится проигрышем для Европы, которая добровольно позволяет США ослаблять свои позиции на мировой арене, заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с НСН.

Премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону заявил, что без помощи Запада Украина «неконкурентоспособна» и что США заблуждаются, полагая, что Украина одерживает верх в конфликте с Россией. Также Орбан призвал правильно понимать русских, которые, по его словам, от своего не отступятся. Штир считает, что европейские политики не понимают, что на самом деле происходит на Украине.

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«Европейские политики не понимают или не хотят понимать, что происходит на Украине, они мечтают. Они не понимают, что США используют их, например, в том, что страдает конкурентоспособность Европы. Орбан исходит из цифр, из численности армий и так далее. Из этого вытекает, что Украина не может выиграть в этом конфликте. Это реальный подход. Да, мы сочувствуем народу Украины, но нужно реально оценивать то, что происходит. Такое заблуждение опасно для Европы, так как в этой прокси-войне однозначно проиграет Европа. Общество начинает подозревать, что что-то не так», - рассказал он.

Собеседник НСН перечислил печальные последствия, которые ждут Европу: экономический кризис, социальные проблемы, дестабилизация целого региона.

«В этом геополитическом конфликте США уже достигли своих целей – ослабление России и Европы, особенно Германии. Это старая стратегия США, а в Германии этого не видят. Теперь все идет к тому, что Европа не будет полюсом нового глобального мира, нового миропорядка. Экономика страдает, что ведет к социальным проблемам – люди будут жить хуже. Это дестабилизация целого континента, Европа потеряет самодостаточность, станет вассалом Америки, с Европой уже не считаются. Европа теряет дешевые энергоресурсы, проблемы в отношениях с Китаем, все ведет к тому, что Европа будет в руках Америки», - заключил он.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек Европе «последний день», комментируя поставки западных истребителей F-16 Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ВенгрияЕвропаУкраина

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