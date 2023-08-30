«Начинают подозревать»: В Венгрии предрекли проигрыш Европы в украинском конфликте

«Европейские политики не понимают или не хотят понимать, что происходит на Украине, они мечтают. Они не понимают, что США используют их, например, в том, что страдает конкурентоспособность Европы. Орбан исходит из цифр, из численности армий и так далее. Из этого вытекает, что Украина не может выиграть в этом конфликте. Это реальный подход. Да, мы сочувствуем народу Украины, но нужно реально оценивать то, что происходит. Такое заблуждение опасно для Европы, так как в этой прокси-войне однозначно проиграет Европа. Общество начинает подозревать, что что-то не так», - рассказал он.

Собеседник НСН перечислил печальные последствия, которые ждут Европу: экономический кризис, социальные проблемы, дестабилизация целого региона.

«В этом геополитическом конфликте США уже достигли своих целей – ослабление России и Европы, особенно Германии. Это старая стратегия США, а в Германии этого не видят. Теперь все идет к тому, что Европа не будет полюсом нового глобального мира, нового миропорядка. Экономика страдает, что ведет к социальным проблемам – люди будут жить хуже. Это дестабилизация целого континента, Европа потеряет самодостаточность, станет вассалом Америки, с Европой уже не считаются. Европа теряет дешевые энергоресурсы, проблемы в отношениях с Китаем, все ведет к тому, что Европа будет в руках Америки», - заключил он.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек Европе «последний день», комментируя поставки западных истребителей F-16 Украине, передает «Радиоточка НСН».

