«Начинают подозревать»: В Венгрии предрекли проигрыш Европы в украинском конфликте
Венгерский журналист Габор Штир заявил в эфире НСН, что США уже достигли своих целей в украинском конфликте – ослабили Россию и Европу, особенно Германию.
Украинский конфликт закончится проигрышем для Европы, которая добровольно позволяет США ослаблять свои позиции на мировой арене, заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с НСН.
Премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону заявил, что без помощи Запада Украина «неконкурентоспособна» и что США заблуждаются, полагая, что Украина одерживает верх в конфликте с Россией. Также Орбан призвал правильно понимать русских, которые, по его словам, от своего не отступятся. Штир считает, что европейские политики не понимают, что на самом деле происходит на Украине.
«Европейские политики не понимают или не хотят понимать, что происходит на Украине, они мечтают. Они не понимают, что США используют их, например, в том, что страдает конкурентоспособность Европы. Орбан исходит из цифр, из численности армий и так далее. Из этого вытекает, что Украина не может выиграть в этом конфликте. Это реальный подход. Да, мы сочувствуем народу Украины, но нужно реально оценивать то, что происходит. Такое заблуждение опасно для Европы, так как в этой прокси-войне однозначно проиграет Европа. Общество начинает подозревать, что что-то не так», - рассказал он.
Собеседник НСН перечислил печальные последствия, которые ждут Европу: экономический кризис, социальные проблемы, дестабилизация целого региона.
«В этом геополитическом конфликте США уже достигли своих целей – ослабление России и Европы, особенно Германии. Это старая стратегия США, а в Германии этого не видят. Теперь все идет к тому, что Европа не будет полюсом нового глобального мира, нового миропорядка. Экономика страдает, что ведет к социальным проблемам – люди будут жить хуже. Это дестабилизация целого континента, Европа потеряет самодостаточность, станет вассалом Америки, с Европой уже не считаются. Европа теряет дешевые энергоресурсы, проблемы в отношениях с Китаем, все ведет к тому, что Европа будет в руках Америки», - заключил он.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек Европе «последний день», комментируя поставки западных истребителей F-16 Украине, передает «Радиоточка НСН».
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