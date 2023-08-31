Ракеты «случайно» упадут: В США предрекли «горячую» войну с Россией в 2024 году
Американский журналист Такер Карлсон считает, что США начнут полномасштабную войну с Россией, так как нынешний истеблишмент таким образом попытается удержать власть.
Американский журналист Такер Карлсон накануне попросил об интервью с Владимиром Путиным, а теперь взбудоражил мировое сообщество заявлением о том, что США начнут полномасштабную «горячую» войну с Россией в 2024 году.
В интервью YouTube-каналу радиоведущего Адама Короллы Карлсон сообщил, что Вашингтон собирается воевать, чтобы сохранить власть в стране.
«Они собираются воевать с Россией. Вот, чего они хотят. Грядет горячая война между США и Россией в следующем году. Я не думаю, что мы победим, но это уже другой вопрос», - сказал он.
Журналист объясняет свое утверждение криминализацией внутренней политики США. По его словам, «боевые действия» - это единственный выход для нынешних властей устоять. При этом уже началось активное преследование политических оппонентов (Дональда Трампа), что говорит о том, что свернуть с этого не очень честного пути Байдену и его команде будет сложно. В случае «проигрыша» в гонке нынешняя власть сама будет преследоваться, этого они опасаются больше всего, добавил Карлсон.
«Мы можем оказаться в ситуации, когда ракеты "случайно" упадут в Польше, мы обвиним в этом Россию и начнем войну», - резюмировал он, обращаясь к согражданам с призывом «давить на сенат и добиться мира».
27 августа главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что Такер Карлсон хочет взять интервью у президента России Владимира Путина. Она попросила донести эту информацию до российского лидера.
Политолог Алексей Мухин в беседе с НСН предупредил, что интервью знаменитого американского журналиста, бывшего ведущего Fox News с Владимиром Путиным было бы интересно всем, но Кремлю следует перед согласием оценить потенциальные геополитические риски.
«Это было бы интересно, но интервью может спровоцировать очень сильный негативный резонанс, который в дальнейшем будет проблемой для выстраивания отношений. Я не думаю, что Владимир Путин будет сдерживаться в оценках. США интерпретируют это как попытку России вмешаться в выборы американского президента. Нужно взвешивать все «за» и «против», потому что это обязательно произойдет. Идея замечательная, но при условии, что со стороны Вашингтона не будет параноидального настроя. А он будет – это уже сейчас понятно», - признался Мухин.
На этом фоне можно было бы разглядеть в призывах Карлсона буквально «готовиться к войне» пиар-кампанию, но о столкновении России и США говорят уже давно – прогнозы все чаще делаются неутешительные.
Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял нынешнего главу Белого дома в том, что тот толкает страну к Третьей мировой войне. Эскалация конфликта на Украине толкает армию США на грань катастрофы, предупредил Трамп. Он считает, что размещение дополнительных американских контингентов в Европе делает границы страны уязвимыми.
Сам Трамп пообещал в случае переизбрания завершить конфликт на Украине за 24 часа. Он заверил, что у него хорошие отношения и с Владимиром Путиным, и с Владимиром Зеленским.
Российская сторона также не боится говорить о перспективах Третьей мировой вслух. За подобную риторику отвечает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. На очередной пакет военной помощи для Украины он не устает пугать всех апокалипсисом – ядерным, конечно, намекая на то, что «горячая» война с Западом будет в случае чего короткой. За какой чертой заканчивается терпение Медведева и России – не уточняется.
При этом политологи отмечают, что разрешить украинский конфликт и убавить пыл могут американские выборы. Байден уже осознает, что часть общества устала от финансовой поддержки Украины, в партиях тоже раскол – украинский вопрос стал инструментом давления на избирателей.
Так, 25 августа Bloomberg со ссылкой на чиновников в Евросоюзе сообщил, что президент США Джо Байден может подтолкнуть руководство Украины к переговорам из-за отсутствия успехов ВСУ на поле боя. Агентство отмечает, что Байден может пойти на такой шаг по мере приближения президентских выборов в США.
Также издание отмечает, что любые «сомнения» в США по поводу военной помощи Украине значительно уменьшают шансы ВСУ в противостоянии, так как одной европейской помощи Киеву будет мало.
Пока Вашингтон не отказывается от своего партнера – Киева, но похвастаться серьезными достижениями Украина все равно не может. Бывший разведчик американских вооруженных сил Тони Шаффер заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что ВСУ добились бы гораздо больших успехов, если бы принимали указания и слушали США. При этом он уточнил, что члены НАТО зачастую дают разные советы – такая вот путаница.
Украина, конечно, не скрывает, что обещанное контрнаступление пошло не по плану, но отступать явно не собирается.
28 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире всеукраинского телемарафона, что страна готова воевать долго, если не будет терять людей.
«Минимизировав жертвы, как с примером Израиля. Можно так жить», — сказал глава государства.
Колумнист из Германии Райнхард Лаутербах в статье для Junge Welt рассказал, почему Украина не может пойти по примеру Израиля.
«Так что же: Украина – новый Израиль? Нет, есть маленькая разница: Израиль многократно превосходит своих арабских соседей в военном отношении. Об Украине такого сказать нельзя», - отметил он.
Военные эксперты отмечают, что сентябрь станет «горячем» и решающим для спецоперации – Киев сгруппируется на одном из направлений, чтобы не распылять силы. С приходом глубокой осени возможностей для маневра у ВСУ будет не так много – до октября-ноября.
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