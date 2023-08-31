Ракеты «случайно» упадут: В США предрекли «горячую» войну с Россией в 2024 году

Американский журналист Такер Карлсон накануне попросил об интервью с Владимиром Путиным, а теперь взбудоражил мировое сообщество заявлением о том, что США начнут полномасштабную «горячую» войну с Россией в 2024 году.

В интервью YouTube-каналу радиоведущего Адама Короллы Карлсон сообщил, что Вашингтон собирается воевать, чтобы сохранить власть в стране.

«Они собираются воевать с Россией. Вот, чего они хотят. Грядет горячая война между США и Россией в следующем году. Я не думаю, что мы победим, но это уже другой вопрос», - сказал он.

Журналист объясняет свое утверждение криминализацией внутренней политики США. По его словам, «боевые действия» - это единственный выход для нынешних властей устоять. При этом уже началось активное преследование политических оппонентов (Дональда Трампа), что говорит о том, что свернуть с этого не очень честного пути Байдену и его команде будет сложно. В случае «проигрыша» в гонке нынешняя власть сама будет преследоваться, этого они опасаются больше всего, добавил Карлсон.