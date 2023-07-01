Испания отправит на Украину еще четыре танка Leopard

Испания передаст Киеву еще четыре танка Leopard, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Военный эксперт объяснил, почему Украина стала экономить западные танки

Уточняется, что Испания также отправит на Украину бронетранспортеры и портативный полевой госпиталь.

Накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в интервью The Washington Post признал потерю танков Leopard в ходе контрнаступления.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления украинская армия утратила 259 танков и 780 бронемашин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияИспанияВСУУкраинаТанки

Горячие новости

Все новости

партнеры