Испания отправит на Украину еще четыре танка Leopard
Испания передаст Киеву еще четыре танка Leopard, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Уточняется, что Испания также отправит на Украину бронетранспортеры и портативный полевой госпиталь.
Накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в интервью The Washington Post признал потерю танков Leopard в ходе контрнаступления.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления украинская армия утратила 259 танков и 780 бронемашин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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