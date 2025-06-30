Умер главный дирижер ансамбля «Березка» Леонид Смирнов
Главный дирижер оркестра государственного академического ансамбля «Березка», народный артист России Леонид Смирнов умер в возрасте 85 лет. Об этом заявил его пасынок Филипп Кольцов.
«Сегодня ночью после продолжительной болезни скончался... Леонид Константинович Смирнов, супруг моей мамы, народной артистки СССР Миры Михайловны Кольцовой и мой отчим», - говорится в сообщении на странице Кольцова в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с дирижером пройдет в среду в траурном зале в Николо-Архангельском крематории. Смирнова похоронят на Новодевичьем кладбище.
Леонид Смирнов родился в Москве в 1940 году, окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу баяна. В 1967 году Смирнов в качестве музыканта присоединился к ансамблю «Березка», позже он работал в коллективе как солист, а затем стал главным дирижером оркестра народных инструментов. В 2002 году музыкант получил звание народного артиста РФ за заслуги в области искусства.
Ранее в возрасте 88 лет умер композитор Евгений Дога, напоминает RT.
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