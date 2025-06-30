МЧС: На западе Москвы загорелись строительные леса
30 июня 202511:55
Строительные леса загорелись стройплощадке на улице Косыгина на западе Москвы. Об этом сообщило столичное управление МЧС.
Как уточнили в ведомстве, произошло возгорание деревянных лесов. Пожарные локализовали огонь и ликвидировали открытое горение, позже пожар полностью потушили. К работам привлекали 23 специалиста и семь единиц техники.
По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал.
Ранее в Москве произошел пожар в подсобном помещении на третьем этаже торгового центра «Мегаполис», около 70 человек покинули здание самостоятельно, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru