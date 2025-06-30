МЧС: На западе Москвы загорелись строительные леса

Строительные леса загорелись стройплощадке на улице Косыгина на западе Москвы. Об этом сообщило столичное управление МЧС.

Как уточнили в ведомстве, произошло возгорание деревянных лесов. Пожарные локализовали огонь и ликвидировали открытое горение, позже пожар полностью потушили. К работам привлекали 23 специалиста и семь единиц техники.

По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее в Москве произошел пожар в подсобном помещении на третьем этаже торгового центра «Мегаполис», около 70 человек покинули здание самостоятельно, напоминает RT.

