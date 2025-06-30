В Риге демонтировали мемориальную доску советскому писателю Пикулю
Мемориальную доску советскому писателю Валентину Пикулю демонтировали в Риге. Об этом пишет портал Press.lv.
«С дома на улице Тербатас в Риге, где жил писатель Валентин Пикуль, сняли мемориальную доску», - отмечается в сообщении.
Памятный знак был установлен в 2014 году. Решение о демонтаже принял бывший вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс. Городские власти также намерены демонтировать мемориальную доску Пикулю со здания рижского «Дома писателей».
Между тем в украинской Полтаве демонтировали памятник первому российскому императору Петру I, установленный в честь 140-летия победы над шведами, пишет RT.
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