Греф: 2026 год будет непростым для бизнеса и банков
Следующий, 2026 год не будет простым для бизнеса и банков в России, считает глава Сбербанка Герман Греф. Об этом он заявил на годовом общем собрании акционеров.
Как отметил Греф, ситуация будет во многом зависеть от геополитики, динамики роста ВВП и ставок Банка России.
«Но уже видно, что он [2026 год] не будет простым, потому что первая половина... года уже сейчас как минимум видна, поэтому он не будет простым для бизнеса, соответственно, в стране он будет непростым для банков», - подчеркнул глава Сбербанка.
Греф призвал «набрать хорошую форму» в текущем году, чтобы в следующем не разочаровать инвесторов.
Ранее глава Сбербанка заявил, что нынешний курс доллара далек от равновесия, а равновесным является курс в 100 «плюс» рублей, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru