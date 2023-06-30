Военный эксперт объяснил, почему Украина стала экономить западные танки

Он отметил, что использовать технику ВСУ попытаются на Южно-Донецком направлении, где хотят прорвать оборону Мелитополя. На данном этапе ВСУ пытаются атаковать на Запорожском фронте.

При этом подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее сообщил, что украинские силы наступают в районе Артемовска на западной технике и при поддержке натовской артиллерии. По данным его источников, ВСУ пытались прорвать оборону с севепр-запада и юго-запада населенного пункта, но российские силы отразили все атаки, не допустив прорыва.

29 июня он также предупредил, что Киев усиливает ударные группы ВСУ на донецком направлении для наступления на Артемовск и Соледар. По его данным, увеличивается численность бронетехники и личного состава ударных групп ВСУ, а также становятся более интенсивными артиллерийские обстрелы позиций ВС РФ со стороны украинских сил.

