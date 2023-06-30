Военный эксперт объяснил, почему Украина стала экономить западные танки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали экономить западную технику по просьбе «партнеров», а также для атак на других направлениях, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.
По его словам, фото уничтоженных Leopard, Bradley и AMX ударили по репутации ФРГ, США и Франции, передает NEWS.ru.
Он отметил, что использовать технику ВСУ попытаются на Южно-Донецком направлении, где хотят прорвать оборону Мелитополя. На данном этапе ВСУ пытаются атаковать на Запорожском фронте.
При этом подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее сообщил, что украинские силы наступают в районе Артемовска на западной технике и при поддержке натовской артиллерии. По данным его источников, ВСУ пытались прорвать оборону с севепр-запада и юго-запада населенного пункта, но российские силы отразили все атаки, не допустив прорыва.
29 июня он также предупредил, что Киев усиливает ударные группы ВСУ на донецком направлении для наступления на Артемовск и Соледар. По его данным, увеличивается численность бронетехники и личного состава ударных групп ВСУ, а также становятся более интенсивными артиллерийские обстрелы позиций ВС РФ со стороны украинских сил.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru