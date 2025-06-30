МВД Дагестана: Машина с подростками врезалась в дерево, двое погибли
Автомобиль с подростками врезался в дерево в Хасавюртовском районе Дагестана, погибли два человека. Об этом сообщило МВД республики.
Авария произошла в понедельник. Житель Кизилюртовского района за рулем Lada Vesta врезался в дерево, съехав с дороги во встречном направлении.
«В результате ДТП на месте происшествия скончались два пассажира - 15-летние жители Кизилюртовского района», - подчеркнули в МВД.
Еще двое подростков того же возраста получили телесные повреждения, их доставили в Хасавюртовскую районную больницу.
Ранее в Ставропольском крае на трассе «Ставрополь-Изобильный» столкнулись автомобили «Рено Дастер» и ВАЗ-2104, погибли пять человек, еще трое пострадали, напоминает «Свободная пресса».
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