МВД Дагестана: Машина с подростками врезалась в дерево, двое погибли

Автомобиль с подростками врезался в дерево в Хасавюртовском районе Дагестана, погибли два человека. Об этом сообщило МВД республики.

Авария произошла в понедельник. Житель Кизилюртовского района за рулем Lada Vesta врезался в дерево, съехав с дороги во встречном направлении.

«В результате ДТП на месте происшествия скончались два пассажира - 15-летние жители Кизилюртовского района», - подчеркнули в МВД.

Еще двое подростков того же возраста получили телесные повреждения, их доставили в Хасавюртовскую районную больницу.

Ранее в Ставропольском крае на трассе «Ставрополь-Изобильный» столкнулись автомобили «Рено Дастер» и ВАЗ-2104, погибли пять человек, еще трое пострадали, напоминает «Свободная пресса».

