ФАС выявила картель на торгах по ремонту дорог в Волгограде
Федеральная антимонопольная служба раскрыла картель при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.
Как отметили в ведомстве, признаки незаконного соглашения на 1,6 млрд рублей выявили на торгах по ремонту дорог в Волгограде.
«Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО “Дом-Строй”, ООО “Дорстрой-34” и ООО “Астрол-ДСК”», - говорится в сообщении.
Если вина участников картеля будет установлена, им назначат административные штрафы.
Ранее ФАС согласовала цену на первый российский противоэпилептический дженерик «Лакосамид-АйПи», пишет «Свободная пресса».
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