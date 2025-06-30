ФАС выявила картель на торгах по ремонту дорог в Волгограде

Федеральная антимонопольная служба раскрыла картель при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Как отметили в ведомстве, признаки незаконного соглашения на 1,6 млрд рублей выявили на торгах по ремонту дорог в Волгограде.

«Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО “Дом-Строй”, ООО “Дорстрой-34” и ООО “Астрол-ДСК”», - говорится в сообщении.

Если вина участников картеля будет установлена, им назначат административные штрафы.

Ранее ФАС согласовала цену на первый российский противоэпилептический дженерик «Лакосамид-АйПи», пишет «Свободная пресса».

